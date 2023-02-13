PLG／場上救世主場下好兒子 林書豪貼心幫媽媽按摩

高雄17直播鋼鐵人隊球星林書豪昨（12）日迎來在台首秀，除了場上21分、13助攻表現亮眼，場邊也可以看到他化身「台版藤真」講解戰術，隨後他在家中更化身「按摩師」幫媽媽舒緩疲勞。

林書豪在個人Instagram限時動態發布影片，林媽媽身著林書豪T-shir趴在按摩床上，林書豪在旁幫忙按摩，並解釋到由於媽媽去場邊看球坐太久，所以腰不太舒服，回到家後需要治療、按摩她的腰，他也在最後說：「加油媽媽」，林媽媽則是比一個讚回覆兒子。

昨日鋼鐵人主場迎接滿場5321名球迷，線上直播也吸引12萬觀看，其中「天王」周杰倫也在其中，還發限時動態標注林書豪「我也在看」。賽場上的好表現也讓他拿下單場MVP，化身「救世主」拯救鋼鐵人戰績。

此外，昨日鋼鐵人的商品部也被擠爆，光林書豪的周邊就賣出百萬營業額。賽後林書豪也將自己的實戰球衣簽名拋向觀眾席送給球迷，腳下的戰靴脫下簽名送給場邊小球迷，再次在台掀起「林來瘋」。