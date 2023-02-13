PLG／林書豪是否「主場限定」？鋼鐵人這麼說
高雄17直播鋼鐵人隊球星林書豪昨（12）日迎來在台首秀，繳出21分、13助攻好表現，拿下MVP，同時也幫助鋼鐵人止敗贏下本季第三勝。下一場鋼鐵人的比賽將會在18日作客夢想家隊，林書豪客場是否會上場還是僅是「主場限定」，鋼鐵人經理高景炎給出回覆。
林書豪帶動起P.league+票房，除了首秀滿場外，接下來18日作客夢想家、25日新竹街口攻城獅以及「兄弟之戰」28日作客新北國王門票都已經銷售一空，根據《自由時報》報導，高景炎表示林書豪只要沒有受傷都會正常出賽，不過無法保證他能整季全部都打，球隊會謹慎評估，不過度保證也不想誤導球迷。
高景炎談論到林書豪則表示，他經驗非常足夠，訓練也很認真、投入，打球非常有智慧，也樂於跟隊友們分享，更進一步認為，「他的自律和自我要求，能影響整個球隊。」
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