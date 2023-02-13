籃球／台職籃起飛！林書豪、霍華德尬場掀話題 觀看人數創高

台灣籃壇接連迎接重量級球星，先有「魔獸」霍華德加盟T1聯盟桃園永豐雲豹隊，今年「哈佛小子」林書豪也成為PLG高雄17直播鋼鐵人隊新成員，昨天曾在NBA火箭隊當隊友的兩名球星還同時在高雄出賽，帶起一陣話題。

去年11月19日，霍華德來台首戰的線上同時在線人數最高衝破18萬，昨天出戰T1衛冕軍高雄全家海神隊吸引10058名球迷進場，同時在線人數35888人；昨天林書豪PLG處女秀最高同時在線人數超過12萬，打破PLG例行賽紀錄，鋼鐵人主場鳳山體育館更首度湧進滿場的5321球迷。

兩位球星同日也繳出亮眼數據，霍華德首度「大三元」，且是28分、22籃板、14助攻的「雙20」大三元，助雲豹本季首度嘗到連勝滋味，賽後還喊話要林書豪加入T1聯盟，自己創造話題；昨天上場41分鐘的林書豪，攻下21分、13助攻，助攻數追平聯盟單場最多，率鋼鐵人擊敗夢想家隊，止住4連敗。

霍華德來台帶起的「魔獸旋風」，曾讓可以容納1萬5千人的國體大體育館門票10分鐘秒殺，4場主場賽事6萬座位都售罄；鋼鐵人主場鳳山體育館座位僅5千出頭，林書豪首戰到賽前幾天才完售，但有昨天表現加持，鋼鐵人後續主場票房值得期待。