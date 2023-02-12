PLG／7次對戰全勝 領航猿再退攻城獅

主場連勝雖在前一場遭中斷，桃園璞園領航猿今天拿新竹街口攻城獅開刀，外援桑尼和盧峻翔上半場分別貢獻14分與12分，助隊取得兩位數領先，終場以95：81擊退攻城獅，賽後還開啟「為你唱情歌」演唱會，由球員開啟金嗓，和球迷提前共度情人節。

領航猿半場就取得59：43優勢，教頭卡米諾斯說：「今日的開局是本季最順的一場，充分展現領航猿的攻守特色。」他也相當肯定球員表現，無論先發或替補選手，上場都有所發揮，本季7度對戰攻城獅都打下勝利。

本季首度先發的關達祐，共繳出6分、3籃板、3助攻，成為奪勝後「被潑水」主角。

「心情滿緊張，教練給我的任務，我就是想辦法做好。」關達祐承認，先前機會不多，難免有些喪氣，「還是做好心理準備，隨時做好上場的準備。」卡米諾斯也讚許關達祐平時的訓練態度，讚他是名努力不懈的球員。

為迎接即將到來的情人節，領航猿本周末舉辦TYP情人主題，今賽後加碼「為你唱情歌」演唱會，由李家慷、林子洧、張鎮衙接連帶來三首情歌，身為師兄的第一代TYP情人陳冠全、黃泓瀚、李家慷，也特別與師弟林子洧、林正合體嗨唱，成力煥再扮演神秘嘉賓登場高歌「安可曲」。