T1聯盟／霍華德面子、裡子都贏林書豪 還對他喊話：下季來T1

T1聯盟桃園雲豹於今天作客高雄巨蛋全家海神隊主場，前NBA球星霍華德(Dwight Howard)，不僅先發出賽，還以超級「大三元」28分、22籃板、14助攻表現，輾壓對手，助戰績墊底的球隊取得本季首度二連勝，拚場意味濃厚，由於高雄巨蛋場地較大，現場坐滿1萬0058人，比起林書豪在P聯盟高雄鳳山鋼鐵人主場滿場5321人，霍華德算是面子、裡子都贏。

另外，據「ET運動雲」報導，霍華德賽後採訪提到NBA前隊友林書豪時，還開玩笑喊話說，「林書豪來台打球是件好事，但我希望你下季能夠來到T1打球！」