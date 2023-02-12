PLG／「台版藤真」林書豪暫停兼差講戰術 教練：大家注意聽

林書豪重磅加盟P.League+高雄17直播鋼鐵人，今（12）日終於迎來萬眾矚目的初登場，除了在場上是焦點外，他在場下還兼差當翻譯、教練，用英文講解戰術，連鋼鐵人總教練鄭志龍都在旁邊說：「大家注意聽！」。

第二節還剩5分11秒時，鋼鐵人喊出暫停，只見林書豪在場邊拿起戰術板，用英文跟隊友溝通接下來的戰術，講完後鄭志龍還補一句All right，讓主播都直呼這根本是「台版藤真」。而藤真健司是漫畫《灌籃高手》中唯一一位選手兼教練的角色。

這段影片也被發布到PTT上討論，網友表示「兼職控衛、教練、翻譯，港鐵人真是賺翻了」、「超值得合約 總教練一起兼任」、「龍哥覺得 skr!」、「鋼鐵人領先這麼多 龍鍋表面鎮定 心已經哭了」。

林書豪2012年在NBA掀起「林來瘋」先後效力8支球隊，後加盟中國聯盟CBA，過去林書豪在廣州獅隊的隊友陳盈駿就曾表示他在比賽場上、訓練都在觀察每個球員，而且觀察的相當細膩，也都會給大家建議，此次一展球隊「大哥」之風。