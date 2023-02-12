UBA／中、南部學校全淘汰 8強形成「北部內戰」
111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽即將結束，晉級八強名單已經出爐，本學年複賽呈現「北部內戰」，晉級的學校都位於北、北、桃。
衛冕軍政治大學、尋求隊史首冠的世新大學以及健行科技大學在預賽第三階段就已經確定拿下複賽門票。輔仁大學則是在第四階段首日贏球後，拿下第四張八強門票，睽違一個賽季重返八強行列。
10日台灣藝術大學、台灣師範大學、中國文化大學同日取勝，三隊都擠身八強行列。昨（11）日國立體育大學靠著前鋒陳澔翔準絕殺三分球，逆轉南部強權義守大學，搭上八強末班車，義守72:73一分差和複賽失之交臂，本次中、南部都沒有球隊能進入複賽。
八強複賽將在2月26日於臺北體育館開打，衛冕軍政治大學將挑戰隊史三連霸，連續兩年打進冠軍戰卻鎩羽而歸的世新大學，在本季補強陳將双、張俊生後，很被看好挑戰隊史首冠，連續7年晉級四強的健行科大，實力同樣不容小覷。
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