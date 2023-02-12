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PLG／林書豪加盟高雄鋼鐵人首戰 賽前專屬商品球迷搶翻

中央社／ 高雄12日電
林書豪賽前練習。 鋼鐵人臉書
林書豪賽前練習。 鋼鐵人臉書

台裔籃球名將林書豪加盟PLG高雄17直播鋼鐵人後，今天下午2時30分將首度亮相迎戰台新夢想家。賽前場外湧現排隊球迷，場內商品販賣區的「林書豪專區」，更是人人搶著買。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人在1月26日正式宣布林書豪加盟，隔天他就展開自主訓練，2月8日球團召開正式記者會，林書豪也用中文侃侃而談，經過幾次和隊友的團隊練習，加上已經符合0+7的隔離防疫規定，林書豪今天將正式出賽。

回台再度颳起「林來瘋」旋風的林書豪，讓鋼鐵人今天出現本季首度滿場（5000人）的盛況。只不過賽前鋼鐵人戰績2勝17敗全聯盟墊底，最近還苦吞4連敗。

賽前1.5小時開放球迷入場後，更是讓商品區擠滿人，尤其球團特地規劃出3個鐵架的「林書豪專區」，包括紅、黑雙色的T恤，紅、黑、白3色的球衣，以及抱枕、手環、滑鼠墊、鑰匙圈等周邊商品，根據工作人員透露，架上的東西幾乎都已經補貨過一次了。

2012年2月4日，原本在美國職籃NBA差點無球可打的林書豪，靠著一場比賽掀起了「林來瘋」盛況，11年後，林書豪回到台灣「從Lin開始」，球迷似乎還是相當期待。

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