T1聯盟／雲豹為土敘強震默哀 艾夫伯掛心罹難小球迷

職業籃球T1聯盟桃園雲豹今天作客高雄全家海神。賽前練球時，全隊特別為土耳其和敘利亞的震災默哀，其中雲豹洋將艾夫伯心情特別低落，因為一名小球迷不幸在這場大地震中罹難。

一直都在海外征戰各國職籃的38歲洋將艾夫伯（Michael Efevberha），過去在打黎巴嫩職籃時，就有一名死忠的頭號小球迷，是亞美尼亞和敘利亞的混血兒，當時兩人認識時，小球迷才8歲。

艾夫伯說：「這位小球迷現在應該13歲左右，那天接到消息，他隔天才準備要去參加籃球賽，正穿著最愛的球衣睡覺，沒想到在這場大地震罹難，我相當難過，也為他的家人送上最深的慰問之情，也希望這種事不要再發生在任何人身上了。」

代表球隊發言的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）與盧捷閔也對此次震災表達最深的哀悼之意。霍華德說：「代表雲豹全體隊職員向受災害影響的地方致意，我們知道現在是個艱難痛苦的日子，所以想要傳達我們的關愛之心，並祈求你們平安。」

艾夫伯本季出賽8場，平均可攻下29.4分、8.3籃板，是雲豹目前陣中的得分王。