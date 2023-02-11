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T1聯盟／中信特攻林秉聖生涯百抄截達陣 成T1聯盟第1人

中央社／ 台北11日電
中信特攻林秉聖完成生涯100次抄截，為T1聯盟第1人。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
中信特攻林秉聖完成生涯100次抄截，為T1聯盟第1人。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

新北中信特攻今天上半場最多領先23分，決勝節被高雄全家海神追成僅剩2分差，特攻及時回穩，以88比77勝出，而陣中林秉聖此役也完成生涯100次抄截，為T1聯盟第1人。

T1聯盟今天一日2戰，首戰由聯盟龍頭中信特攻作客高雄巨蛋，對戰排名第2的高雄全家海神，攸關龍頭保衛戰，兩隊賽前僅有0.5場勝差，若海神此役贏球，將擠下特攻，登上龍頭寶座。

中信特攻開賽團隊不斷祭出侵略性的防守，讓海神首節命中率低迷、僅拿下15分，特攻隊洋將在金恩（Ｎick King）上半場砍下16分的火燙手感帶領下，最多領先23分。

雙方易籃後，特攻隊下半場手感降溫，而海神隊展開反攻，洋將波捍能（John Bohannon）率隊追成2分差，所幸傷癒回歸、特攻隊林韋翰及時挺身而出、接管比賽節奏，多次創造隊友在籃下的空檔得分機會，也澆熄海神反撲氣焰，終場特攻以88比77拿下勝利，3連勝入袋，持續位居聯盟龍頭。

特攻隊此役以8人應戰，洋將艾德（EdgarasŽelionis）、金恩各攻下22分，儘管林秉聖沒拿下分數，但單場3抄截，完成個人生涯100抄截里程碑，為T1聯盟第一位達成這項紀錄的球員。

另一場在天母體育館比賽，台中太陽靠著洋將萊斯（Rayvonte Rice）轟下46分、另有8籃板、2助攻、5抄截，以95比90擊退台灣啤酒英熊。

新北中信特攻 T1聯盟 高雄全家海神

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