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PLG／林志傑致勝跳投 勇士再斷領航猿主場8連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林志傑投進致勝跳投，中斷領航猿主場8連勝。圖／PLG提供
林志傑投進致勝跳投，中斷領航猿主場8連勝。圖／PLG提供

農曆年後拉出4連勝的衛冕軍台北富邦勇士，今天作客桃園璞園領航猿陷入苦戰，在最多13分領先的情況下，領航猿下半場數次扳平戰局，不過勇士「野獸」林志傑在比賽最後39秒於領航猿洋將艾爾斯（Jeff Ayres）防守下投進一記高難度後仰跳投，幫助勇士最終以90：88取勝，繼日前中斷領航猿聯盟最長10連勝後，再中斷他們的主場8連勝。

上半季狀況起起伏伏的勇士，在農曆年後狀態持續回升，並且在日前於主場交手聯盟最火熱球隊領航猿的賽事中，硬是中斷了他們的10連勝之旅，而雙方今天轉至領航猿主場再度對決，又打出一場精彩激戰。

上半場勇士在林志傑以9投6中拿下15分領軍下，展現多點開花的攻勢，並一度取得高達13分領先，不過已經在主場拉出一波8連勝的領航猿也在下半場展開反擊，先是在第三節僅讓勇士攻下13分，第四節拉鋸階段陳冠全更是挺身而出連得5分，幫助領航猿緊咬比分不放。

不過比賽最後39秒，下半場一球未進的林志傑也再度跳出扮演致勝功臣，他在底線面對艾爾斯的防守，以一記高難度的後仰跳投命中，幫助勇士再度取得2分領先，而領航猿施晉堯雖然在比賽槍響前成功抄截，但壓哨拋投未能命中，勇士最終以2分差距帶走勝利，農曆年後拉出一波5連勝，也中斷了領航猿主場8連勝。

林志傑今天攻下18分追平個人本季最高得分，談到在下半場手感極凍但卻投進致勝球，他說：「上半場還是積極進攻，但下半場可能因為體能狀況，教練也給我一些工作。我覺得（致勝球）是個機會球，剛好投進了。」

對於年後接連中斷領航猿兩項連勝紀錄，林志傑也對對手本賽季表現給予肯定，「領航猿今年讓人家很佩服，他們有這樣的成績，全隊非常努力團結，不管誰在場上，他們每一場都想贏下比賽，非常佩服他們。」

桃園璞園領航猿 富邦勇士 林志傑 PLG

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