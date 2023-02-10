UBA／陳將双缺陣 世新不敵台師大中斷12連勝

中央社／ 台北10日電
世新大學張俊生(左)進攻。 大專體總提供
世新大學張俊生(左)進攻。 大專體總提供

世新大學今天UBA大專籃球聯賽男子組預賽少了陳將双火力，前3節僅得22分，儘管末節得分大爆發，轟下34分，仍為時已晚，最終以56比60不敵台師大，中斷本季12連勝。

111學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽最終階段在文化大學、健行科大兩地舉行，已提前晉級8強的世新大學，昨天在出戰國體大一役中，菜鳥陳將双與對手衝撞後臉部著地，矯正牙套因此刺穿上唇。

陳將双開季12戰場均得分22分，今天出戰台師大高掛免戰牌，也讓世新大學進攻熄火，前2節各僅得4分、8分，半場結束以12比26落後，直到末節火力才明顯回溫，單節轟下34分，但因前段落後差距過大，最終56比60落敗，中斷12連勝。

世新的張俊生獨攬29分，包括6記三分球，可惜未能幫助球隊推進連勝場次，張俊生表示，首度未與陳將双搭檔，有點不習慣，「但少了他，我一定得跳出扛起責任，特別是末節，我們證明可以頂住沒有將双的日子，最終雖仍輸球，但如果再給幾分鐘，情況可能改觀，也有信心翻轉戰局」。

看著前2節的得分，世新教頭何正峰坦言，無論是他過去球員時期以及執教生涯，都是前所未見。

台藝大今天稍早以73比62擊退上季第4的萬能科大，繼政治大學、世新大學、健行科大與輔大後，與台師大一同躋身8強行列。

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