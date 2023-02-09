UBA／陳將双坐飛機傷退 連20分紀錄中斷

111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第三階段今天點燃戰火，但第一天就傳意外，世新大學超級新人陳將双第一節最後54秒「坐飛機」，摔下後撞到下顎，矯正牙套刺穿上唇後提前退場，球隊最終雖以77：62擊敗國體，但陳將双傷勢有待觀察，也中斷開季連11場破20分紀錄。

去年率光復高中奪得隊史第一座HBL男甲金盃的陳將双，帶著HBL MVP進入世新大學馬上成球隊得分王，預賽前11場有場均23.2分，得分榜僅次於台藝大的外籍生阿拉薩，今天第一節更有連拿8分演出，但第一節沒打完就成傷兵，只留下5投中2加4罰4中的8分成績。

世新教練何正峰表示，受傷後陳將双已把矯正牙套拆下，經驗判斷，無論上唇是否縫針，肯定會浮腫，明天對台師大應是不會上場，「至於最後兩戰對萬能、政大，特別是12日壓軸對衛冕軍政大，屆時將視狀況再做決定，但一定尊重他自己的選擇。」

陳將双因牙齒有點亂，裝了矯正牙套，矯正期2年左右，今天這一撞，恐得重新調整，多少也打亂了世新的佈局，但何正峰說：「還好已晉八強，磨板凳也OK，且他人多了揮灑空間，未必是壞事，像今天陳將双傷退後，替補表現也不錯。」

上季第8的國體今天落敗後，戰績6勝6敗，最後3戰依序對健行科大、義守大學和台灣藝藝，總教練桑茂森說，得設法抓後兩場，若無法添這2勝，大抵無緣八強。