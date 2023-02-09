PLG／補給飲料換新裝 聯名富邦勇士推球員限定包裝

國內飲料大廠今年攜手PLG二連霸的台北富邦勇士隊，聯名推出5款球員限定包裝，包括「野獸」林志傑、「本土洋將」蔡文誠、「噴射機」張宗憲等球員的FIN「台北富邦勇士聯名款」限定包裝，已陸續於各大通路限量開賣，廠商也推出活動將抽出勇士球員親筆簽名球衣。

勇士連續兩年在PLG蟬聯總冠軍，黑松公司今年推出FIN補給飲料「台北富邦勇士聯名款」限定包裝，每款都有勇士隊球員在球場上揮灑熱血的英姿，以及年度口號「ONE OF ONE 只有我們」。5款限定包裝設計分別為林孟學x林志傑、辛特力x曾祥鈞、張宗憲x石博恩、賴廷恩x蔡文誠、周桂羽x塞瑟夫，全台各大超商、超市、量販等通路限量上市。

PLG例行賽下半季甫開打，黑松公司將於19日、21日、24日在勇士主場和平籃球館擺設FIN遊戲攤位，吉祥物水寶也會與球迷們同樂，一起支持勇士、捍衛主場，現場完成任務即可獲得PET580ml FIN補給飲料，讓球迷賣力為勇士加油的同時，也不忘補充水分和電解質。為了回饋現場應援的球迷，24日例行賽中場活動更將送出大獎「一年份的PET580ml FIN補給飲料」。

本次也加碼線上抽獎活動，只要在3月8日前加入黑松LINE官方帳號，完成「FIN籃球挑戰賽」，還可抽勇士球員親筆簽名球衣、主場雙人票券、勇士週邊商品等好禮。