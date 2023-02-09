台灣籃球名人堂名人專題講座2.0 即將於月底開跑由覃素莉先發

台灣籃球名人堂協會鑑於前年九月起的籃球名人專題講座─我的籃球人生，在各校園獲得廣大迴響，故於本月底推岀2.0版，邀請女籃國手覃素莉打先發主講，從桃園永平工商起跑囉！

台灣籃球名人堂協會表示，這一期規劃有八場專題講座，邀請中生代籃球名將現身說法，將他們從球場崛起以至在職場的轉折與心路歷程，娓娓道來提供給後生晚輩做為奮鬥的目標與參考，以達傳承之宗旨。

該會業經排定的場次為:2月23日在桃園市永平工商由女籃國手覃素莉副教授主講、3月8日在宜蘭佛光大學由青年國手轉任空服員的劉美玲主講、3月28日由裕隆總教練邱大宗在淡江大學主講、4月12日由世新大學總教練何正峰在新竹清華大學現身說法、4月20日由明星國手顏行書在台南市中信財經學院主講，講師都是籃壇菁英，值得期待！

其他三場將安排於五至六月間舉辦，如有大專院校有意合辦，該會均表歡迎,並請與該會秘書長馮同瑜先生(0935-336597)連絡。

此項活動雖均在校園舉辦，但將透過教育部體育署官網及台灣籃球名人堂協會粉專在YT直播，以造福廣大社會人士!