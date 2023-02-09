籃球／美國加州知名訓練師Kyle Travis 來台親自授課訓練營活動

「Deuce Brand」國際化的運動潮流品牌，以Underdog Mentality作為核心理念，向大眾傳遞積極、正向的生活態度與精神。除了提供運動相關商品外，最大的特色在於「專業化運動訓練」的服務，經常舉辦各大訓練營活動，多位知名訓練師，如Bob Willet、Nolan Willet、Phil Hand， Kyle Travis、Burshaud (Shad) Williams 等，皆是家族核心成員。

今年「Deuce Taiwan」很榮幸爭取到2023 Deuce Basketball Camp籃球訓練營的活動，將邀請美國加州知名訓練師Kyle Travis來台親自授課，在2/4-2/7為期四天的活動當中，將掀起一波美式訓練的狂潮！Deuce Taiwan負責人Syke表示，希望藉由這樣的機會把資源引進台灣，並幫助到各層級努力提升自己實力、不斷追求進步的球員。

2/4上午10:00到12:00，訓練營首站由新店安坑的籃球訓練館Evolution Lab執行長兼輔大助理教練的Jack，邀請到了Kyle來協助隊伍往4強小巨蛋準備，讓做為國內籃球人才庫搖籃的輔仁大學，能得到更多的專業訓練課程，以幫助國內籃球運動蓬勃發展。

希望這次的機會能帶給輔大球員不一樣的啟發，並將營隊所學發揮到賽場上。

2/5整天的活動將在新竹的清華大學舉行，上午場的訓練對象為清大─UBA甲二級的男籃與甲一級的女籃，以及高中甲組強權─光復高中，期待過程中能夠讓這些球員體驗到不同以往的訓練內容，顛覆傳統的認知與思維。下午場則是開放特定名額給新竹地區的國高中球隊參與，回饋基層的籃球愛好者！

2/6晚上9:30，Kyle會到台北的鬥牛勝地 - 新生橋下的籃球場與球友們相互切磋交流，也讓Kyle體驗台灣籃球的文化與熱情！

2/7，活動的最後一天將前往台中，與T1 League 的職業球隊 - 台中太陽進行技術訓練。指導過NBA球員(Jordan Poole、Juan Tascano-Anderson)的Kyle會帶給台灣職業隊什麼樣的訓練內容，同樣令人萬般期待！

Deuce Brand提供