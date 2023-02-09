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PLG／林書豪球技讓本土球員大開眼界 鄭志龍：球隊不同了

聯合報／ 記者劉肇育／高雄報導
林書豪昨天首度加入鋼鐵人練球就讓隊友大開眼界。記者劉學聖／攝影
林書豪昨天首度加入鋼鐵人練球就讓隊友大開眼界。記者劉學聖／攝影

高雄鋼鐵人隊華裔球星林書豪前天首次加入鋼鐵人練球，總教練鄭志龍表示，林書豪球技已讓本土球員大開眼界，球隊節奏也變得截然不同，只要林書豪體能許可，將不會有上場時間控管。

目前戰績在PLG墊底的鋼鐵人，迎接林書豪加盟後，也打出「從Lin開始」口號期待迎接新氣象；林書豪透露，第一次練球雖還有點生疏，但只要不受傷，12日就將首度代表新東家出賽。

鋼鐵人昨天為華裔球星林書豪舉行加盟記者會。記者劉學聖／攝影
鋼鐵人昨天為華裔球星林書豪舉行加盟記者會。記者劉學聖／攝影

鄭志龍透露，林書豪首次參與練球時就讓隊友大開眼界，「從第一次訓練就看出效果很好，他的加入讓球流動帶動人流動，球隊的節奏跟之前完全不同。」

陳又瑋曾是林書豪訓練營學員，現在成為隊友，直言林書豪的傳球確實讓他們相當驚喜，「感覺他的體能還在恢復中，但昨天幾次跟他多次對位，除了投籃選擇很好，還會把球送到一些我們過去沒有想過的位置。」

呂政儒也表示，他的技術確實讓年輕球員大開眼界，「傳球真的很有經驗，大家接到球的時候，因空檔太大，都不知道發生什麼事了，龍哥就說『以後空檔都是那麼大，大家要去適應。』」

華裔

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