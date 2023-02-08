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PLG／林書豪加盟鋼鐵人 每投進1顆三分捐1.5萬做公益

中央社／ 高雄8日電
林書豪將延續過去「三分心」公益活動，他表示，每投進1顆三分球，將捐新台幣1.5萬元給兒童福利聯盟。 中央社
林書豪將延續過去「三分心」公益活動，他表示，每投進1顆三分球，將捐新台幣1.5萬元給兒童福利聯盟。 中央社

台裔球星林書豪披上台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人戰袍，將延續過去「三分心」公益活動，他表示，每投進1顆三分球，將捐新台幣1.5萬元給兒童福利聯盟。

林書豪今天出席加盟記者會，首度公開亮相，鋼鐵人球團也喊話，在林書豪加入後，象徵鋼鐵人下半季即將「從LIN開始」。

林書豪來台表現備受矚目，不過他強調，來台灣不是刷數據，因此不會特別訂定數據相關的目標，

不過，林書豪分享個人2大目標，包括為上帝打球，以及希望找回籃球帶來的快樂，「我覺得這3、4年（對籃球）熱情被影響到很多，希望自己能快樂、健康地打球。」

林書豪過去在中國男子職業籃球聯賽（CBA）北京首鋼、美國職籃NBA金州勇士旗下的發展聯盟（GLeague）球隊聖克魯斯勇士，都曾依個人當季投進的三分球數量，捐款給公益團體，而他在鋼鐵人也將延續「三分心」公益活動行動，他透露，每投進1顆三分球，將會捐新台幣1.5萬元給兒童福利聯盟。

另外，鋼鐵人開季2勝16敗，外界期待林書豪加入後能帶來不同的化學效應，林書豪表示，希望能團結全隊，並在攻防兩端有所貢獻，且扮演球隊的攻勢製造機，而他也希望外界能多專注比賽過程、而非結果。

談到將在場上碰上台灣籃壇黃金世代成員如林志傑楊敬敏等人，林書豪則謙遜地表示，自己很榮幸能和他們一起比賽。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，林書豪近年來無論是在發展聯盟或在CBA，都曾碰上閉門比賽的狀況，因此林書豪也非常期待，能在台灣球迷面前打球。

貼心的林書豪也透露，接下來無論主客場，每場比賽結束後都會準備實戰球衣和球鞋，簽名後送給球迷留念。

林書豪 林志傑 楊敬敏

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