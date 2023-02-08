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延續魔獸與林書豪熱潮！ 安坑籃球訓練館也邀NBA訓練師來台

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
美國NBA球員訓練師Kyle Travis來台親自授課。圖／Evolution Lab提供
美國NBA球員訓練師Kyle Travis來台親自授課。圖／Evolution Lab提供

NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1的桃園雲豹隊，NBA台灣球星林書豪也加盟P.League+高雄17直播鋼鐵人，引發話題。位於新北市新店區安坑在地的籃球訓練館Evolution Lab近期也特別邀約美國NBA球員訓練師Kyle Travis來台親自授課。

Evolution Lab執行長余平顥表示，這次特別邀約Kyle Travis來台親自授課，盼藉此為台灣籃球運動提供更多的專業訓練課程，以幫助國內籃球運動蓬勃發展；希望這次的機會能帶給輔大球員不一樣的啟發，並將營隊所學發揮到賽場上。

余平顥指出，日前還安排整天活動在位於新竹的清華大學舉行，上午場訓練對象為清大-UBA甲二級的男籃與甲一級的女籃，以及高中甲組強權-光復高中，期待過程中能夠讓青年球員們體驗到不同以往的訓練內容，顛覆傳統的認知與思維；下午場則是開放特定名額給新竹地區的國高中球隊參與，回饋基層的籃球愛好者。

Evolution Lab補充，Kyle Travis曾訓練NBA球員Jordan Poole、Juan Tascano-Anderson 等，日前也出沒台灣籃球知名勝地新生橋下的籃球場，體驗台灣籃球的文化與熱情，不少球員熱血沸騰，紛紛躍躍欲試的與Kyle鬥牛，賽後民眾也紛紛找他拍照，一睹NBA訓練師風采。Kyle分享，台灣街頭籃球員多以切入碰撞進攻得分，少見三分投射。

美國NBA球員訓練師Kyle Travis來台親自授課。圖／Evolution Lab提供
美國NBA球員訓練師Kyle Travis來台親自授課。圖／Evolution Lab提供
美國NBA球員訓練師Kyle Travis來台親自授課，輔大籃球隊體驗不一樣的啟發。圖／Evolution Lab提供
美國NBA球員訓練師Kyle Travis來台親自授課，輔大籃球隊體驗不一樣的啟發。圖／Evolution Lab提供
美國NBA球員訓練師Kyle Travis來台親自授課。圖／Evolution Lab提供
美國NBA球員訓練師Kyle Travis來台親自授課。圖／Evolution Lab提供
美國NBA球員訓練師Kyle Travis（右）來台親自授課。圖／Evolution Lab提供
美國NBA球員訓練師Kyle Travis（右）來台親自授課。圖／Evolution Lab提供
美國NBA球員訓練師Kyle Travis來台親自授課，輔大籃球隊體驗不一樣的啟發。圖／Evolution Lab提供
美國NBA球員訓練師Kyle Travis來台親自授課，輔大籃球隊體驗不一樣的啟發。圖／Evolution Lab提供

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