延續魔獸與林書豪熱潮！ 安坑籃球訓練館也邀NBA訓練師來台

NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1的桃園雲豹隊，NBA台灣球星林書豪也加盟P.League+高雄17直播鋼鐵人，引發話題。位於新北市新店區安坑在地的籃球訓練館Evolution Lab近期也特別邀約美國NBA球員訓練師Kyle Travis來台親自授課。

Evolution Lab執行長余平顥表示，這次特別邀約Kyle Travis來台親自授課，盼藉此為台灣籃球運動提供更多的專業訓練課程，以幫助國內籃球運動蓬勃發展；希望這次的機會能帶給輔大球員不一樣的啟發，並將營隊所學發揮到賽場上。

余平顥指出，日前還安排整天活動在位於新竹的清華大學舉行，上午場訓練對象為清大-UBA甲二級的男籃與甲一級的女籃，以及高中甲組強權-光復高中，期待過程中能夠讓青年球員們體驗到不同以往的訓練內容，顛覆傳統的認知與思維；下午場則是開放特定名額給新竹地區的國高中球隊參與，回饋基層的籃球愛好者。