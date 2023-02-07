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籃球／魔獸、林書豪同日降臨高雄 目前票房卻差很大

聯合新聞網／ 綜合報導
「魔獸」霍華德和林書豪有機會同時降臨高雄。 雲豹提供、歐新社
「魔獸」霍華德和林書豪有機會同時降臨高雄。 雲豹提供、歐新社

林書豪重磅加盟P.League+高雄17直播鋼鐵人，在4日已抵達台灣，正進行訓練準備重返球場，他和球團曾表示2月12日鋼鐵人主場是「最合理」的首秀時間，然而這場比賽的門票仍在「熱賣中」。

林書豪首秀日期應會在明日的記者會宣布，但林書豪和鋼鐵人總經理高景炎過去都曾表示，目標在2月12日對上台新夢想家的主場賽事出賽，這場的門票已經開賣一個多禮拜，只能容納5000多人的鳳山體育館，仍是有很多區域顯示「熱賣中」。

林書豪「目標」首戰日門票仍然「熱賣中」。截圖自Ibon售票網
林書豪「目標」首戰日門票仍然「熱賣中」。截圖自Ibon售票網

對比隔壁棚同樣日期在高雄巨蛋的雲豹作客海神，因有「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加持，可容下10000多人的巨蛋只剩下零星幾張票，雖都曾效力NBA，兩人人氣直接分出高下。

「魔獸」霍華德作客全家海神門票已剩零星。截圖自FamiTickets
「魔獸」霍華德作客全家海神門票已剩零星。截圖自FamiTickets

不過「林來瘋」仍是有帶動票房，2月28日鋼鐵人將作客新北國王，屆時將會和弟弟林書緯同場競技，新北國王也在社群上宣布此場比賽的門票已經全數完售。

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