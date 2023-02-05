快訊

獨／佛光山星雲大師圓寂 享耆壽97歲

PLG／鋼鐵人教頭鄭志龍賽後記者會批評裁判 聯盟罰款1.5萬

聯合新聞網／ 綜合報導
鋼鐵人總教練鄭志龍。圖／高雄17直播鋼鐵人隊提供
鋼鐵人總教練鄭志龍。圖／高雄17直播鋼鐵人隊提供

P. LEAGUE+ 今日（02/05）針對G056 高雄17直播鋼鐵人 vs. 新竹街口攻城獅的比賽，高雄17直播鋼鐵人總教練鄭志龍於賽後記者會不當公開批評裁判，聯盟賽後根據賽務章程之聯盟相關人員行為準則，罰款高雄17直播鋼鐵人球團新台幣壹萬伍仟元整。聯盟執行長陳建州表示：「聯盟及我本人對各球隊都是一視同仁、不會有差別待遇，也一直致力裁判執法的提升，對於聯盟各種建議也都虛心接受並且努力改善，期許能打造更完善的職籃環境。」最新完整說明如下：

<

h2 class="content_title_1">*賽事編號：G056 高雄17直播鋼鐵人（客）vs. 新竹街口攻城獅（主）

*日期：2023/02/05（星期日）

*事件：鋼鐵人總教練鄭志龍賽後記者會公開批評裁判

*說明：G056 高雄17直播鋼鐵人（客）vs. 新竹街口攻城獅（主），鋼鐵人總教練鄭志龍於賽後記者會公開批評裁判，依聯盟賽務章程第二章球團規範第十二條球團義務12.3「球團有共同維護聯盟形象之義務，不得於公開場合，以任何形式對聯盟決策、賽事判決，懲處決定或仲裁判斷等事項，發表不當言論。」處以高雄17直播鋼鐵人球團罰款新台幣壹萬伍仟元整。

聯盟強調對各隊都是一視同仁，不會因各隊經營背景不同而有差別待遇，裁判也不會因經營者的差異，做出不同的執法吹判。聯盟一直致力裁判執法的提升，對裁判執法有建議可以循聯盟申訴管道。

裁判組秉持公正、公平的態度專注在每一場執法中，於每週亦針對每一場比賽的判決根據影片，運用多視角不同角度畫面及慢動作做檢討改善，讓聯盟裁判於每週不斷的加強精進，並明定管理相關辦法如下：

一、執法裁判申誡標準如下：

1.單場比賽誤判、漏判達5次者處申誡乙次。

2.賽後評分表分數低於70分者處申誡乙次。

3.比賽最後2分鐘內之誤判、漏判，惟未影響比賽勝負者處申誡兩次。

4.在關鍵時刻有影響勝負或嚴重的誤判、漏判者處申誡三次。

二、裁判之懲處依情節輕重，依序可處：

1.單一球季達申誡三次（含）者停權一場。

2.申誡五次，停權兩場。

3.申誡七次，停權三場或以上。

4.使用IRS後如仍發生錯誤，依情節輕重停權一至三場。如現場IRS提供影像無法確認狀況，則維持原判。賽後如有其他精細儀器顯示宣判有誤，則不作懲處論。

裁判 直播 新竹 記者會 台幣

相關新聞

T1聯盟／雲豹終於止住10連敗！霍華德轟21分14籃板射下太陽

農曆年後第一場比賽，桃園永豐雲豹在雙洋將「魔獸」霍華德和艾夫伯聯手下終於止敗，兩名外援共拿下58分，率雲豹三節打完就取得...

T1聯盟／魔獸度假回台飆分 霍華德上半場轟16分

農曆年假期前往歐洲度假的「魔獸」霍華德，返台後的第一場賽事作客台中，上半場內、外都有發揮下攻下全隊最高的16分，幫助桃園...

PLG／林來瘋11周年紀念 林書豪發文：時間過得太快了

即將加盟P聯盟高雄鋼鐵人的林書豪，於昨天抵台，目前尚未有公開行程，預計8日在高雄召開記者會正式亮相，而今天正好是2012年「林來瘋」紀念日，林書豪在個人臉書上發文，並說，「十一年前，時間過得太快了。謝

PLG／鋼鐵人教頭鄭志龍賽後記者會批評裁判 聯盟罰款1.5萬

P. LEAGUE+ 今日（02/05）針對G056 高雄17直播鋼鐵人 vs. 新竹街口攻城獅的比賽，高雄17直播鋼鐵人總教練鄭志龍於賽後記者會不當公開批評裁判，聯盟賽後根據賽務章程之聯盟相關人員行

T1聯盟／以快制高破解獵鷹 海神向這隊取經

本季前兩度碰台南台鋼獵鷹都吞敗，T1聯盟衛冕軍高雄全家海神今天找到破解方法，在外援布銳克曼30分領軍下以118：90大勝...

PLG／勇士洋將狂抓新高28籃板 更在意失誤數

PLG衛冕軍台北富邦勇士隊今天以90：75擊敗福爾摩沙台新夢想家，在5604球迷見證下收下農曆年後的4連勝，洋將強森更抓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。