PLG／兄弟對決日期未定 林書豪抵台後先與弟弟及愛犬合影
NBA前台裔球星林書豪日前宣布加盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，今天清晨搭機抵台，球團先Po出接機照，並預告2月8日舉行記者會，而林書豪隨後也在IG上秀出和弟弟林書緯及愛狗的合照，並寫下「終於到台北了」！
林書豪加盟P聯盟鋼鐵人後，外界期待的兄弟對決日期還未定，但他抵台後先與弟弟林書緯同框，還加上他的愛犬一起合影，手上拿著林書緯的大頭看板，並寫下「終於到台北了，一到必須要來看我弟弟和侄子」，也標記兩人帳號。
而根據球團最新聲明，林書豪下周將正式向球隊報到，並於2月8日出席球團舉辦的加盟記者會，鋼鐵人球員也將全員出席。至於出賽時間，林書豪將視身體調整狀況，最後由教練決定，不過他日前透過IG表示希望能趕上12日的比賽。
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