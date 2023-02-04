T1聯盟／為三分球大賽做好準備！魔獸發文：我能一直射
T1聯盟明星賽28日將在和平籃球館登場，其中雲豹隊「魔獸」霍華德（Dwight Howard）將參加三分球大賽，他也在個人社群發文，強調自己精湛的投籃能力。
霍華德昨日也在個人推特PO出投籃訓練影片並寫道，「我能一直射，只是有槍枝法律讓我不能這麼做。」這句話除了強調自己投射能力出色外，也暗示過去在NBA時，不被允許投三分球。
I could always shoot it’s just the gun laws where I was wouldn’t let me 🤷🏾♂️ pic.twitter.com/7yieTkWZMy— Dwight Howard (@DwightHoward) 2023年2月2日
外國網友紛紛在留言區表示，「你看起來像柯瑞」、「你應該留在NBA」、「開始相信所有NBA球員在練習中都是偉大的射手」，不過也有人質疑，霍華德應該發揮籃下優勢。
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