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PLG／林書豪選在林來瘋紀念日抵台 球迷期待再次颳起旋風

中央社／ 台北4日電
林書豪11年前的2月4日他開啟了「Linsanity」，他巧合地選在同一天抵台，加盟戰績墊底的PLG鋼鐵人。 吳柏萱
林書豪11年前的2月4日他開啟了「Linsanity」，他巧合地選在同一天抵台，加盟戰績墊底的PLG鋼鐵人。 吳柏萱

11年前此時林書豪生涯岌岌可危，2月4日他開啟了「Linsanity」，成了命運翻轉交叉點，如今他決定在這天返台加盟戰績墊底的PLG鋼鐵人，球迷期待這是再一次林來瘋的起點。

台裔球星林書豪今天從美國搭機返台，加盟P.LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人，他的歸來讓球迷們興奮與期待，因為上一次的「林來瘋」大家只能透過電視鼓掌叫好，這一回他們有機會親眼見證。

11年前的2月4日前，林書豪在尼克隊開季前22場比賽只上了9場，平均上場時間僅6分鐘、繳出3.6分、1.9次助攻，球隊戰績是慘澹的7勝15負，甚至再次傳出他恐被釋出的壞消息。

沒人想得到，林書豪在2月4日出戰籃網的「期末考」，繳出全場最高的25分，並幫助球隊止敗的亮麗成績單，接下來他被拉上先發火線，率領尼克拉出單季最長的7連勝，「林來瘋」成了NBA最火燙的專有名詞。

成軍第2年的鋼鐵人，本季戰績僅2勝15負、排名墊底，且球隊成立至今已撤換3名總教頭，始終難以拉抬戰績，和11年尼克相同的是，兩隊都處在戰績的低檔與谷底，

如今林書豪征戰的舞台從NBA變成了PLG，不變的是他仍逢生涯關鍵點，去年他在CBA不受重用，決心返台加盟PLG，儘管仍酸民好奇他的身手究竟還剩幾成，過去習慣用表現粉碎質疑的林書豪，選在「林來瘋」起點的2月4日搭機來台，是冥冥之中的安排，還是預告另一波「林來瘋」即將來襲，很快就會揭曉。

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