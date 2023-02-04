PLG／林書豪加盟PLG鋼鐵人 搭機抵台未接受採訪

前美國職籃NBA台裔球星林書豪加盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，他今天清晨搭機抵台並透過環宇商務中心辦理通關手續後離去，林書豪在桃園國際機場未受訪及發表談話。

台灣職籃P. LEAGUE+（PLG）高雄17直播鋼鐵人農曆春節期間宣布網羅林書豪助陣，以適時填補鋼鐵人缺乏經驗的後場戰力，林書豪加盟鋼鐵人消息傳出後，球迷都在期待林書豪披上鋼鐵人戰袍的首秀。

林書豪搭乘中華航空公司CI3班機自美國來台，班機在清晨5時46分抵達桃園國際機場，班機停妥後，穿著帽T、戴著帽子口罩的林書豪與一名女子透過環宇商務中心服務，由服務人員引領下機坪，再搭乘車輛前往環宇商務中心辦理通關手續後離去。

林書豪1日在個人IG（Instagram）發文透露已訂到機票，預計2月4日抵達台灣，以往會在機場與球迷見面或幫球迷簽名，但因現行規定，入境者須進行「0+7」自主防疫，因此今年無法像過去一樣，對於無法與球迷見面表達遺憾和抱歉。

林書豪指出，他在2月4日至11日期間，必須保持安全社交距離，代表不能參加比賽以及去球館，後續將視身體狀況，希望最快能在12日當天比賽上場。

鋼鐵人總經理高景炎1日表示，林書豪是名非常自律、自我要求高且球商高的球員，若抵台後身體狀況許可，相信在短時間與隊友配合、訓練後，很快就可以上場，「這個時間喊出來合理，沒有其他意外的情況下，2月12日這個也是經過互相討論、算是保守的日子」。