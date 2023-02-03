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T1聯盟／明星賽霍華德報名三分球大賽 還客串灌籃大賽評審

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
霍華德將參加三分球大賽並擔任灌籃大賽評審。圖／T1聯盟提供
霍華德將參加三分球大賽並擔任灌籃大賽評審。圖／T1聯盟提供

T1聯盟明星賽28日將在和平籃球館登場，聯盟今天也公布三分球大賽與灌籃大賽參與名單，其中雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）不僅將參加三分球大賽，還將出任灌籃大賽評審。

 將首度舉行的T1聯盟明星賽，在日前公布明星賽參賽名單後，今天也宣布兩項技巧挑戰賽的名單，其中三分球大賽眾星如雲，包括霍華德將與雲豹隊友盧捷閔攜手出擊，其他參賽球員還包括英熊李啓瑋、特攻謝亞軒、太陽盧冠軒、獵鷹簡偉儒與海神于煥亞、吳曉謹。

至於灌籃大賽則僅有4名選手參賽，其中包括特攻阿巴西、周承睿、太陽洋將馬龍與獵鷹飛人劉駿霆，而過去曾拿下過NBA灌籃大賽冠軍的霍華德雖然未參賽，但仍將出任灌籃大賽評審，他也表示，除報名三分球大賽展現苦練的外線成果，也將出任灌籃大賽評審，為台灣籃壇盛事增添新的篇章。

三分球大賽參與名單：

台灣啤酒英熊 李啓瑋

新北中信特攻 謝亞軒

桃園永豐雲豹 盧捷閔

桃園永豐雲豹 霍華德

台中太陽 盧冠軒

台南台鋼獵鷹 簡偉儒

高雄全家海神 于煥亞

高雄全家海神 吳曉謹

灌籃大賽參與名單：

新北中信特攻 阿巴西

新北中信特攻 周承睿

台中太陽 馬龍

台南台鋼獵鷹 劉駿霆

新北中信特攻 明星賽 高雄全家海神

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