快訊

遊客擠滿公車！京都宣布：「巴士一日券」今年9月底停賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／情人節前主場周 領航猿唱情歌獻球迷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
桃園璞園領航猿迎接主場周，球員組成的「TYP情人2.0」原地出道。圖／領航猿提供
桃園璞園領航猿迎接主場周，球員組成的「TYP情人2.0」原地出道。圖／領航猿提供

桃園璞園領航猿下周11日和12日迎接主場2連戰，球團今天宣布「TYP情人2.0」正式成軍，以Y2K風格打造日系偶像團體，由隊長施晉堯領軍成力煥、陳冠全、盧峻翔、張鎮衙、林子洧與林正，化身日系男神，展現潮流復古的帥氣穿搭，屆時球員也將穿上新款珊瑚橘色系「TYP情人」主題球衣應戰。

領航猿去年推出「TYP情人」主題活動，讓桃園巨蛋吹起韓流，今年度攜手來自日本的運動品牌「亞瑟士」，以日系Y2K風格為主軸。Y2K是「Year 2000」的縮寫，帶有千禧世代的活力感，主視覺設計以金屬、高飽和色彩透過漸變處理，加入曲線感PILOTS文字，呈現濃濃Y2K風。

「TYP情人2.0」由3位千禧世代的球員張鎮衙、林子洧、林正共同演繹，穿上新款珊瑚橘色「TYP情人」主題球衣混搭私服，展現潮流復古感；升級2.0版本的TYP情人主題球衣「Pilotsの飛行祭典-暖陽橘」，以珊瑚橘為主色，濃濃日系風呈現櫻花粉下的浪漫，背後姓名則為飛行員呼號，「呼號」為飛行員稱呼彼此的名字，多取自姓名簡寫或綽號。

呼應情人主題，部分球員特別使用情人的專屬暱稱，林正就將「林小正」的球衣穿上身；12日賽後更加碼由球員「為你唱情歌」，陪同橙客提前歡度情人節，由「微笑暖男」張鎮衙、「可愛BOY」林子洧擔任首波演唱嘉賓，用歌聲融化「橙客」的心。

「TYP情人」主題活動，進場限量贈送「パイロッツ戀愛御守」為你守護愛情，更加碼追星必備「TYP情人2.0」限量海報，僅此兩場發送。迴廊活動區設有繪馬牆，歡迎橙客寫下心願祈福，或對飛行員來場愛的告白，場外設有「偶像應援車」完成任務就可獲得雞蛋糕與TYP情人心動小卡一份，數量有限贈完為止，邀請橙客進場為領航猿加油，一起感受日系浪漫。

領航猿 張鎮衙

延伸閱讀

情人節上Nox喝一杯！兩款吉拉浪漫特調 期間限定供應

浪漫情人節獻Hearts On Fire完美鑽石 奪目光芒映真愛

只有4天！老爺小花園情人節獻上雙人套餐1999元起

PLG／盧峻翔百顆外線達陣 領航猿寫主場8連勝紀錄

相關新聞

籃球／籃協邀林書豪擔任心靈導師 傳承經驗給中華隊小老弟

台裔球星林書豪擁有NBA、CBA經歷，4日將搭機返台加盟PLG高雄鋼鐵人。中華民國籃球協會秘書長李雲翔拋出善意，希望林書...

PLG／情人節前主場周 領航猿唱情歌獻球迷

桃園璞園領航猿下周11日和12日迎接主場2連戰，球團今天宣布「TYP情人2.0」正式成軍，以Y2K風格打造日系偶像團體，...

PLG／高國豪、田浩接連傷退 攻城獅助教陳則語轉球員救火

PLG新竹街口攻城獅隊近期吞下二連敗，且後衛高國豪與田浩在農曆年後兩場比賽接連傷退，在後場人手短缺下，攻城獅球團今宣布助...

PLG／林書豪4日抵台 最快12日出賽、228兄弟對決

PLG高雄17直播鋼鐵人隊華裔球星林書豪，昨天在個人社群粉絲團預告，將於後天搭機抵台，不過受到入境「0＋7」限制，將無法...

T1聯盟／雲豹飆分組合入選明星賽 魔獸甜喊「非常愛大家」

T1聯盟今公布聯盟史上首次明星賽票選結果，桃園永豐雲豹職業籃球隊超級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）沒意...

PLG／新春第一槍 夢想家GM罵人遭罰1萬5

福爾摩沙台新夢想家上周六的年後第一戰拿新竹街口攻城獅止敗，但總經理韓駿鎧因不滿場上判決向場控委員進行咆哮，今天領到P. ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。