PLG／情人節前主場周 領航猿唱情歌獻球迷

桃園璞園領航猿下周11日和12日迎接主場2連戰，球團今天宣布「TYP情人2.0」正式成軍，以Y2K風格打造日系偶像團體，由隊長施晉堯領軍成力煥、陳冠全、盧峻翔、張鎮衙、林子洧與林正，化身日系男神，展現潮流復古的帥氣穿搭，屆時球員也將穿上新款珊瑚橘色系「TYP情人」主題球衣應戰。

領航猿去年推出「TYP情人」主題活動，讓桃園巨蛋吹起韓流，今年度攜手來自日本的運動品牌「亞瑟士」，以日系Y2K風格為主軸。Y2K是「Year 2000」的縮寫，帶有千禧世代的活力感，主視覺設計以金屬、高飽和色彩透過漸變處理，加入曲線感PILOTS文字，呈現濃濃Y2K風。

「TYP情人2.0」由3位千禧世代的球員張鎮衙、林子洧、林正共同演繹，穿上新款珊瑚橘色「TYP情人」主題球衣混搭私服，展現潮流復古感；升級2.0版本的TYP情人主題球衣「Pilotsの飛行祭典-暖陽橘」，以珊瑚橘為主色，濃濃日系風呈現櫻花粉下的浪漫，背後姓名則為飛行員呼號，「呼號」為飛行員稱呼彼此的名字，多取自姓名簡寫或綽號。

呼應情人主題，部分球員特別使用情人的專屬暱稱，林正就將「林小正」的球衣穿上身；12日賽後更加碼由球員「為你唱情歌」，陪同橙客提前歡度情人節，由「微笑暖男」張鎮衙、「可愛BOY」林子洧擔任首波演唱嘉賓，用歌聲融化「橙客」的心。

「TYP情人」主題活動，進場限量贈送「パイロッツ戀愛御守」為你守護愛情，更加碼追星必備「TYP情人2.0」限量海報，僅此兩場發送。迴廊活動區設有繪馬牆，歡迎橙客寫下心願祈福，或對飛行員來場愛的告白，場外設有「偶像應援車」完成任務就可獲得雞蛋糕與TYP情人心動小卡一份，數量有限贈完為止，邀請橙客進場為領航猿加油，一起感受日系浪漫。