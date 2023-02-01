PLG／林書豪兄弟鬩牆第一戰 國王228主場6540張門票被掃光

PLG高雄17直播鋼鐵人隊華裔球星「豪小子」林書豪今日宣布2月4日抵台，為了遵守入境「0＋7」規定，確定無緣在2月11日對決弟弟林書緯效力的新北國王，不過國王2月28日主場迎戰鋼鐵人的比賽，6540張「兄弟鬩牆」門票已被掃光。

林書豪透露，抵台後遵守7天自主防疫規定，因此最快要到2月12日主場對陣夢想家的比賽才能上場。許多球迷注意到2月28日的比賽，可能是「林家兄弟」首度對決，已提前將6540張門票掃光，這將是今年1月1日對決台北富邦勇士之戰後，國王隊史第2度例行賽滿場。

國王本季以13勝4敗暫居龍頭；鋼鐵人則以2勝14敗墊底。不過本季鋼鐵人曾贏過國王1場，林書豪加盟後也可望進一步提升球隊戰力。