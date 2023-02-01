快訊

「忘了普亭」 前英相喊話唐寧街：武裝烏克蘭刻不容緩

PLG／林書豪兄弟鬩牆第一戰 國王228主場6540張門票被掃光

PLG／林書豪目標2/12首秀 高景炎：時間合理

中央社／ 台北1日電
林書豪目標2月12日台灣職籃首秀，鋼鐵人總經理高景炎今天透露，日期經雙方討論過，算是合理。 聯合報系資料照
林書豪目標2月12日台灣職籃首秀，鋼鐵人總經理高景炎今天透露，日期經雙方討論過，算是合理。 聯合報系資料照

前美國職籃NBA台裔球星林書豪加入台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人後，目標2月12日首秀，總經理高景炎今天透露，日期經雙方討論過，算是合理。

林書豪加盟鋼鐵人後，他今天在個人IG親自公布來台時程，預計2月4日抵台，將視身體狀況，希望最快能在2月12日當天主場高雄市鳳山體育館比賽上場，按照賽程規劃，屆時對手將是福爾摩沙台新夢想家。

談到林書豪期待能在2月12日首度披上鋼鐵人7號戰袍出賽，鋼鐵人總經理高景炎表示，雙方這段時間溝通頻繁，「這些資訊有一定交流，才會有這樣的結果」。

高景炎認為，林書豪是名非常自律、自我要求高且球商高的選手，若抵台後身體狀況許可，相信在短時間與隊友配合、訓練後，很快就可以上場，「這個時間喊出來合理，沒有其他意外的情況下，2月12日這個也是經過互相討論、算是保守的日子」。

林書豪來台後須先進行「0+7」自主防疫，高景炎先前曾透露，會舉辦加盟記者會，他強調，屆時記者會一定會在首秀之前，「我們也會研究防疫措施和規範，看是否允許，可能會在中間的日子（下週）辦記者會」。

鋼鐵人2月只有3場主場，之後將面對一連串客場賽事，若林書豪趕不上2月12日主場賽事，預計主場球迷得等到3月10日才能看到林書豪，那場比賽將對陣衛冕軍台北富邦勇士，同樣話題性十足，屆時有機會看到林書豪、「野獸」林志傑上演「夢幻對決」的戲碼。

延伸閱讀

PLG／林書豪預告4日抵台要球迷別接機 「兄弟之戰」順延

PLG／林書豪確定2月4日抵台 盼這天初登場

PLG／避免魔獸事件重演！鋼鐵人售票海報林書豪被拉掉了

PLG／林書豪首秀？鋼鐵人3月10日主場已售完 網：延賽還沒賣啦

相關新聞

PLG／林書豪預告4日抵台要球迷別接機 「兄弟之戰」順延

PLG高雄17直播鋼鐵人隊華裔球星「豪小子」林書豪今天在個人社群網站上宣布將於4日抵台，不過受到入境「0＋7」規定，抵達...

PLG／林書豪兄弟鬩牆第一戰 國王228主場6540張門票被掃光

PLG高雄17直播鋼鐵人隊華裔球星「豪小子」林書豪今日宣布2月4日抵台，為了遵守入境「0＋7」規定，確定無緣在2月11日對決弟弟林書緯效力的新北國王，不過國王2月28日主場迎戰鋼鐵人的比賽，6540張

T1聯盟／魔獸壓下黑豹！霍華德成明星賽人氣王

T1聯盟將在28日舉辦聯盟首場明星賽，歷經過年期間12天票選，今天公布「Team Infinity」與「Team Bey...

PLG／林書豪目標2/12首秀 高景炎：時間合理

前美國職籃NBA台裔球星林書豪加入台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人後，目標2月12日首秀，總經理高景炎今天...

T1聯盟／填補後場戰力 台啤英熊宣布簽下後衛梁浩真

T1聯盟台灣啤酒英熊隊今天宣布，上季效力SBL台灣啤酒隊後衛梁浩真正式加盟，並選擇背號27號，可望為球隊增添後場戰力，並...

PLG／林書豪確定2月4日抵台 盼這天初登場

林書豪今日在社群媒體發表來台時間，他開心的向大家表示，預計2月4日抵台，並希望能在2月12日的比賽中登場。 林書豪在IG限時動態中透露，「已經訂到機票了，預計2月4日落地。原本習慣在機場跟粉絲見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。