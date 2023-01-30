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T1聯盟／不做「落跑魔獸」 雲豹霍華德上傳影片高喊：台北101

聯合新聞網／ 綜合報導
霍華德如今回台備戰。圖／桃園雲豹提供
霍華德如今回台備戰。圖／桃園雲豹提供

過年期間，T1聯盟整整休兵三周時間，加盟桃園雲豹隊的前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），也趁休兵前往英國度假並觀賞足球，沒想到，居然有網友傳出他不會返台消息，引起台灣球迷討論，不過，於今天霍華德在個人IG限動上傳影片大喊「台北101」，並在觀景台上的照片，證明他並未「落跑」，仍是回台繼續備戰。

霍華德預計明天加入球隊練球，桃園雲豹年後首戰，將於2月5日客場對決台中太陽。

霍華德今天發布IG限動，除了有登上台北101影片外，也為自己及桃園雲豹隊友明星賽拉票，還是相當融入球隊之中。由於過年期間，P聯盟傳出林書豪加盟鋼鐵人消息，兩人雖分屬不同聯盟，但未來隔空較勁，不論票房、人氣都會被拿來做比較，讓台灣籃壇相當熱鬧。

T1「魔獸」霍華德返台 雲豹：31日歸隊

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德，農曆春節期間曾赴英國度假，今天在個人IG分享在台北101觀景台照片，球團表示，霍華德已返台，明天就會回歸球隊。

台灣籃壇史上最大咖的洋將霍華德（DwightHoward），趁著農曆春節連假期間，遠赴英國倫敦，儘管有球迷憂心霍華德是否就此離去，霍華德今天在個人IG更新最新動態，也消除球迷疑慮。

霍華德在IG分享在台北101觀景台俯瞰台北街景的照片，還高喊台北101，雲豹球團表示，霍華德目前已返台，由於球隊今天休假，因此明天就會回歸球隊。

T1聯盟農曆年後將在2月4日起繼續展開例行賽，雲豹目前戰績1勝11敗，在6隊中暫居墊底，預計2月5日將赴台體大體育館，與台中太陽交手。

雲豹2月4場比賽都在客場作戰，3月5日作客新莊體育館，出戰新北中信特攻，接著3月11日回到主場國體大綜合體育館，迎接前來踢館的中信特攻。(中央社)

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