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PLG／主場過元宵節 勇士推多元宇宙主題周

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士宣布2月第一個主題周打造「Braves Metaverse勇士多元宇宙」主題周。圖／勇士提供
勇士宣布2月第一個主題周打造「Braves Metaverse勇士多元宇宙」主題周。圖／勇士提供

PLG衛冕軍台北富邦勇士隊昨天喜迎兔年主場連勝，球團今天宣布，2月4、5日迎戰新北國王及福爾摩沙台新夢想家的主場賽事，再度與台北富邦銀行攜手合作，奇幻打造「Braves Metaverse勇士多元宇宙」主題周，且2月5日適逢元宵節慶，球團也有特別安排，和球迷一同歡慶「小過年」。

2月4日週六夜晚，進場即贈送「台北富邦銀行 X Braves存錢筒」及加油手舉牌，開場由Fubon Angels帶來表演後，台北富邦銀行總經理郭倍廷將擔任開球嘉賓為賽事揭開序幕。

2月5日週日賽事響應元宵節，球團進場贈品特地準備「台北富邦銀行 X 比爾玉兔迎春燈籠」及加油手舉牌，開場表演將由表演團體Luxy Boyz帶來華麗演出。

Luxy Boyz自2009年起在國內外進行各式各樣的演出，利用「光」這個元素搭配舞蹈帶來獨特效果，絢麗的表演彷彿如多元宇宙的奧妙。除此之外，一連兩天的主題周準備了眾多豐富的「勇士出任務」，凡闖關成功並蒐集到三枚勇士多元宇宙任務印章，即可玩「Braves Metaverse巨型扭蛋機」，超狂好禮包含Samsung Buds2 Pro耳機、Samsung Watch 5智慧手錶、PLG X 聲寶黑武士特仕聯名款DC扇14吋、SAMPO攪拌棒、勇士球員卡等。

勇士今天也宣布，專屬的簽帳金融卡首度大改款，準備推出「台北富邦銀行勇士簽帳金融黑卡」，全新聯名卡款由黑金色貫穿，象徵勇士身為PLG二連霸冠軍隊伍的榮耀，並提供豐富的勇士專屬優惠方案，2月於數位存款帳戶限定上市。

富邦勇士 PLG 台新夢想家

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