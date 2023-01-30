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PLG／「雙J合體」！ 林書豪來台前先陪父親看林俊傑演唱會
林書豪重磅加盟P.League+高雄17直播鋼鐵人，28日他曾在限時動態宣布本週會來台，離開美國前林書豪特地帶父親前往拉斯維加斯看「金曲歌王」林俊傑的演唱會，並在貼文直呼「愛你兄弟」。
林書豪在貼文表示，父親相當喜歡林俊傑，經常聽他的歌，去卡拉OK也都會特別點唱他的歌，離開CBA時就已經有規劃要去看演唱會了，並且還透露「演唱會是在半夜結束的，他太高興，睡不著覺，去吃了漢堡好好的慶祝。」附上和父親的合照
最後他也有曬出和林俊傑的合照以及舞台上的照片，寫下「謝謝JJ的招待和盛意，我們永遠不會忘記這個經驗。愛你兄弟」可以看出兩人的好交情。
林書豪28日曾在限時動態宣布，將會在這週抵台，目前還沒有明確的日期。至於首秀日期會等狀況調整好後上場，因此也還沒有確定何時會登場，他也表示確認時就會和大家說，相當期待見到球迷們。
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