PLG／台新夢想家不敵國王 夢想新年城主題週兩日迎滿場球迷

台新夢想家今（29）展開主場背靠背第二戰對決新北國王，週末兩日台新夢想家與冠名贊助夥伴台新銀行共同推出「認真GO好年」主題週，台新銀行總經理暨台新夢想家榮譽領隊尚瑞強再度至現場開球，舉重女神郭婞淳也特別蒞臨觀賽！本場賽事台新夢想家上半場未找到進攻節奏，半場團隊僅攻下37分，並微幅落後。易籃後，夢想家仍未找回命中率且單節發生6次失誤，遭對手拉開比分，終場台新夢想家就以73比90吞敗。

台新夢想家總教練賴柏霖表示，球隊今日的攻守兩端皆未進入狀態，導致在拉鋸戰的情況下未能緊咬比分。「球隊已經有一段時間沒有打背靠背的比賽，體力明顯沒有調整好，今天球隊的命中率不好，也連帶影響到防守端的表現，都沒有有效地執行設定的策略，所以才讓對手將比分拉開。」談到本季球隊表現都較為起伏，賴柏霖教練也提到，依舊會不斷鼓勵球員，持續從日常練球出發，不管是在戰術設定或是訓練內容皆會持續修正，一起與球員努力找回穩定的表現。

本週台新夢想家球團將夢想主場打造「夢想新年城」，與球迷共同度過晚年，現場吉祥物優尼獸與台新吉祥物Richart化身財神爺，發送經過金山財神廟及北港朝天宮誦經加持的兔子造型「發財金」，主場內也設有新年祈願活動，並送出本次主場限定的全隊簽名球衣！除此之外，主場遊戲區也規劃多項豐富且應景的新年遊戲，邀請球迷一同闖關集點，點數可兌換為購物金至夢想商店消費折抵，現場充滿滿滿的年節氛圍！

此外，本次主題週台新銀行與Gogoro合作推出「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」，共同傳遞環保永續的企業精神，兩日賽事球員皆換上以環保材質製作而成的主題週球衣，夢想商店也推出環保聯名TEE，現場更設有Gogoro攤位，進場球迷皆可獲得GoShare 200元騎乘金，中場時間也進行大型骰骰樂活動，最大贏家更直接拿走15,888元的Gogoro購車金，兩日送出滿滿的新年好禮，大獲滿場球迷好評！

台新夢想家接下來將展開客場三連戰，下場賽事將於2月3日晚間7點對決高雄17直播鋼鐵人，2月份兩場主場門票也將於近期開賣，請夢想家人鎖定官方粉絲團公告，並準時於ibon售票系統搶票！

台新夢想家洋將吉爾貝克(中)攻下12分、12籃板。 台新夢想家提供

台新夢想家李德威出手。 台新夢想家提供