PLG／林書豪首秀？鋼鐵人3月10日主場已售完 網：延賽還沒賣啦

林書豪重磅加盟P.League+高雄17直播鋼鐵人，雖在台初登場時間仍未知，昨日鋼鐵人公布二月主場的售票資訊，主視覺更直接把林書豪放上中間位置，讓人不禁推測是否有可能在那時出賽。不過，鋼鐵人目前並未調整票價，售票網站則顯示3月10日主場對富邦勇士已完售，可能是看好當天為林書豪加盟首秀，不過，網友指出當天是延賽，門票尚未銷售。

昨日林書豪親自發限時動態表示，下週會抵達台灣，不過具體何時出賽，要看調整的情況如何，會等準備好才出賽不會貿然行動，也因此尚未確定首秀日期，照這樣情形林書豪幾乎不可能在2月3日，鋼鐵人最近的主場出賽。

鋼鐵人接下來的主場將是2月11日、12日，分別對上新北國王以及台新夢想家，其中林書豪的弟弟林書緯效力於新北國王，若林書豪趕得上這場出賽，「兄弟對決」將會更添話題，這兩場主場的票也會在明（30）日中午12點正式開賣。

鋼鐵人主場在高雄鳳山體育館，這兩場賽事最便宜票價是3樓全區400元，最貴是第一排的鋼鐵搖滾A3500元，中間則依座位分區有800、1200、1500、2200、2500可供選擇。

如果林書豪沒有在2月11日、12日出賽，並且是要等鋼鐵人主場才首發亮相，就要等到3月10日對上富邦勇士的比賽，這場是1月14日因疫情延賽的賽事。

此次林書豪加盟消息，鋼鐵人仍維持與季初一樣票價，不過，本季票價確實較上季來得高，網友戲稱球隊早就為林書豪加盟，已提前漲價了。