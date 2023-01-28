PLG／盧冠良飆7三分彈、28分 夢想家獵獅終止5連敗

農曆年前苦吞5連敗的台新夢想家隊，開春首場比賽就在主場與新竹街口攻城獅隊上演火爆對決，其中攻城獅後衛高國豪更在第二節因傷退場，最終夢想家就在盧冠良全場猛轟7顆三分球、拿下生涯新高的28分領軍下，以123：99止敗，幫助新任總教練賴柏霖拿下執教首勝。

夢想家在年前陷入連敗低潮，並由原助理教練賴柏霖接掌總教練兵符，不過仍是無法止敗，但開春後的首場比賽，夢想家在主場迎戰攻城獅也重拾進攻火力，上半場兩名本賽季加盟的新血盧冠良與周伯臣火力全開，兩人合計砍進8顆三分球拿下33分，幫助夢想家在上半場打完取得70：55領先。

而只要交手必定火花不斷的兩隊，今天上半場也多次爆發肢體接觸與衝突，其中上半場攻下11分的攻城獅高國豪，在第二節尾聲時就被壓傷腳踝退場，中場休息前15秒，攻城獅郭少傑更因為不滿隊友田浩防守時被撞倒在地，對著夢想家後衛吳家駿出肘，吞下違反運動精神犯規。

下半場夢想家團隊火力持續開砲，第三節先是吳永盛單節投進3顆三分球拿下9分，第四節更是點點開花，最終夢想家就在團隊砍進21顆三分球，全隊11人有得分紀錄下，以123：99大勝攻城獅，終止5連敗。

對於打出加盟夢想家的代表作，盧冠良賽後說：「我覺得現在各隊都是在針對阿吉（林俊吉），限制他的得分，我們球隊需要有其他人跳出來得分，教練給我很大的空間做我自己想做的事情，過年期間教練也針對進攻做調整，（止敗）對於整個球隊士氣幫助也很大。」