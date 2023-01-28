PLG／林書豪曝下周抵台 希望以好的身體狀態迎接首戰

「豪小子」林書豪在本周宣布加入PLG高雄17直播鋼鐵人後，何時能夠抵台並登場也成為外界關注焦點，而林書豪今天也透過個人社群網站宣布將會於下周抵台，不過對於何時會上場，他也直言必須要一段時間來適應球隊體系和恢復身體狀態，希望以好的狀態帶給球迷最好的表現。

林書豪在日前宣佈加入鋼鐵人後，預計將在台灣掀起新一波的「林來瘋」，不過對於他何時將會登場，鋼鐵人總經理高景炎在日前表示，一切都還在與林書豪所屬團隊討論後，今天林書豪也透過社群網站透露，確定將會在下周抵台。

林書豪指出，自己還不確定下周哪一天會到台灣，但肯定會需要一段時間適應隊友與球隊體系，也需要一段時間來恢復身體狀態，「我總共加起來2個月左右沒打正式比賽，因為我個人希望可以有好的身體狀況，不想有太大受傷風險，希望以我個人覺得最好的表現給粉絲，我還不能說百分之百什麼時候是我第一場。」

對於外界謠傳他的首次出賽時間，林書豪也強調在確定後第一時間就會對外宣布，自己現在也很努力在訓練，希望恢復到比賽狀態，「非常期待看到你們，很快就見面了。」

取自林書IG限動