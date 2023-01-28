PLG／新年新任務！Fubon Angels自信活力代言MIT面膜界天花板

新年新任務！剛跨入2023年，Fubon Angels就捎來好消息！將首次擔任MIT面膜界天花板「TT波特嫚面膜」年度代言人，成為第一支代言面膜品牌的啦啦隊。

Fubon Angels自2017年成軍至今，為首支跨足職業棒球及籃球雙棲的啦啦隊。清新亮麗、活力自信的外型及在球場上賣力應援的健康形象，深受粉絲們喜愛，有她們在的地方絕對少不了閃光燈。近年Fubon Angels更是往多元化發展，無論團體單曲、商業演出、節目主持、電視通告…等，不論球場內外皆看的到她們的身影。集美麗與才藝於一身的全能表現，更是吸引「TT波特嫚」青睞，力邀Fubon Angels成員：秀秀子、慈妹、沁沁、檸檬、蓁蓁、潔米共六位成員擔任2023年年度代言人，希望透過Fubon Angels實際體驗，分享使用後感受，讓更多人知道「TT波特嫚」的魅力，這樣的代言，可說是『玩美合作』，讓大家使用「TT波特嫚」後，肌膚有如天使降臨般的完美！

愛美的女性一定都使用過面膜，但市面上琳瑯滿目的產品，更要細心挑選適合自己的保養品。以「安心、好品質、高CP值」為本的「TT波特嫚面膜」，用心顧好品質，一年銷售超過2,400萬片，累積超過「7,559座」101的高度，連續暢銷20多年的「極潤水光保濕面膜」更榮獲各大網路美妝平台暢銷面膜。

「TT波特嫚」近年品牌年輕化，搶攻學生族群及社會新鮮人市場，因應現代人工作繁忙，忙碌之餘常常忽略了肌膚保養的課題，這時候一片CP值高、敷15分鐘就能取下的面膜顯得相當重要，敷完面膜後疲倦的肌膚立刻變得水嫩透亮、光滑細緻，如同啦啦隊的應援精神一樣，「15分鐘！為肌膚即刻應援」，正是這樣的肌膚保養正能量與TT波特嫚希望帶給消費者的肌膚保養理念不謀而合，造就了這次的合作契機。

「TT波特嫚面膜」的魅力強大，讓充滿青春活力的「Fubon Angels」成員們都難掩興奮，面對首次接下代言的成員慈妹、秀秀子、潔米、沁沁、檸檬和蓁蓁在拍攝前一天都緊張的睡不著。敬業的Angels還是沒忘記在前一天敷上一片TT波特嫚系列面膜，讓拍攝代言當天肌質散發透亮光澤、妝容更浮貼，即便是高畫質的鏡頭也能呈現完美膚質。

身為「TT波特嫚面膜」代言人的慈妹表示，首次擔任代言人讓她超級期待，而且面膜對每個女生來說都是生活必需品，可以分享給女性朋友是她的榮幸。沁沁提到，在成為Fubon Angels成員之前，就已是TT波特嫚面膜的愛用者，她非常喜歡TT波特嫚的明星商品「經典羽絲柔系列」以及「蝸牛氣墊系列」面膜，她覺得非常好用，也將面膜推薦給其他成員，大家使用後都覺得膚況越來越好，面對鏡頭更加有自信。

秀秀子提到，平常在棒球場應援，經歷風吹日曬雨淋，對皮膚造成損傷，所以她回家卸妝後，一定要敷面膜，一星期大約敷三次，隔天就會覺得皮膚很Q彈，加上她是乾性肌膚，會特別注重保濕。潔米也分享自己從學生時期就很注重保養，一開始接觸到「極潤水光保濕面膜」，面膜紙很服貼，讓精華液能鎖在皮膚裡；另外「蝸牛氣墊保濕面膜」更是她的最愛，蜂巢氣孔的透氣設計，臉也不會有過敏的問題。

蓁蓁及檸檬都擁有白皙透亮的好肌膚，在分享平時的保養祕訣異口同聲的說「做好保濕是最基本的工作」，世界上沒有醜女人只有懶女人，希望所有愛美的女性跟她一樣敷「TT波特嫚面膜」，讓自己擁有好膚質，成為大家心目中的「女神」！

秀秀子。 FubonAngels提供 蓁蓁。 FubonAngels提供 潔米。 FubonAngels提供

檸檬。 FubonAngels提供

沁沁。 FubonAngels提供

慈妹。 FubonAngels提供