快訊

陳明通請辭 介文汲直言：蔡英文要讓「他」痛不欲生

PLG／林書豪加盟鋼鐵人 網友敲碗和T1雲豹打交流賽

聯合新聞網／ 綜合報導
網友敲碗想看魔獸霍華德對決林書豪。 雲豹提供、歐新社
網友敲碗想看魔獸霍華德對決林書豪。 雲豹提供、歐新社

林書豪日前宣布加盟P.League+高雄17直播鋼鐵人，繼「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園永豐雲豹後，又有一NBA球星加盟台灣職籃，這也讓網友敲碗，想看兩人交手。

林書豪加盟後有網友在PTT上發文討論「鋼鐵人跟雲豹有機會辦特別交流賽嗎？」內文指出林書豪和霍華德在火箭時曾是隊友，現在兩人生涯晚期都選擇到台灣打拼，如果兩人在台交手一定很有話題，直言「雙人吸票一定比單人吸票更有效率」。

分屬兩聯盟的鋼鐵人和雲豹本季戰績都不理想，開季至今鋼鐵人只拿下2勝，雲豹更是僅有1勝，兩隊雙雙墊底。網友直接指出兩隊季後賽應該都沒什麼希望了，不如把兩隊球星最大效益化，創造球團、聯盟和球迷三贏的局面。

文章一出網友紛紛敲碗，表示，「如果都還是沒辦法贏的話真的很想看兩隊對戰」、「台籃至尊對決，戰績、明星、話題滿滿XD」、「覺得可以，肯定賺」。

林書豪 霍華德

相關新聞

PLG／林書豪加盟鋼鐵人 網友敲碗和T1雲豹打交流賽

林書豪日前宣布加盟P.League+高雄17直播鋼鐵人，繼「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園永豐雲豹後，又有一NBA球星加盟台灣職籃，這也讓網友敲碗，想看兩人交手。 林書豪

PLG／林書豪特殊待遇？陳建州：絕不會從華裔轉本土

根據《NOW News》報導，昨（26）日華裔球星林書豪正式宣布加盟P.League+高雄17直播鋼鐵人，對於林書豪出賽身份問題，P.League+執行長陳建州也給出明確回答「無論本季還是下一季，林書

PLG／找昆凌一起3v3！林書豪到台灣打球天王周杰倫下戰書

昨（26）日華裔球星林書豪正式宣布加盟P.League+高雄17直播鋼鐵人，除了引發球迷熱議外，「天王」周杰倫也在社群軟體上送上祝福，林書豪則幽默回應「跟昆凌一起打3v3」。 林書豪欲加盟台灣職

林來瘋變身「鋼鐵人」 追星必知兩場關鍵球賽

「林來瘋」真要降臨台灣了。PLG職籃高雄17直播鋼鐵人隊1月26日證實，已和華裔球星林書豪達成加盟共識，這位擁有9年NBA資歷的34歲球星，也在社群媒體向國內球迷打招呼，高喊：「高雄，我來了」。

PLG／林書豪來了！ 證實加盟高雄鋼鐵人

「林來瘋」真的降臨台灣了。ＰＬＧ職籃高雄一七直播鋼鐵人隊昨天證實，已經和華裔球星林書豪達成加盟共識，這位擁有九年ＮＢＡ資...

PLG／照著劇本一步一步加入鋼鐵人 林書豪：高雄我來了

PLG高雄17直播鋼鐵人今天公布喜訊，宣布台裔NBA球星林書豪加盟，目前人在美國的林書豪，也在社群媒體上曬出身穿7號球衣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。