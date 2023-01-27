PLG／林書豪加盟鋼鐵人 網友敲碗和T1雲豹打交流賽

林書豪日前宣布加盟P.League+高雄17直播鋼鐵人，繼「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園永豐雲豹後，又有一NBA球星加盟台灣職籃，這也讓網友敲碗，想看兩人交手。

林書豪加盟後有網友在PTT上發文討論「鋼鐵人跟雲豹有機會辦特別交流賽嗎？」內文指出林書豪和霍華德在火箭時曾是隊友，現在兩人生涯晚期都選擇到台灣打拼，如果兩人在台交手一定很有話題，直言「雙人吸票一定比單人吸票更有效率」。

分屬兩聯盟的鋼鐵人和雲豹本季戰績都不理想，開季至今鋼鐵人只拿下2勝，雲豹更是僅有1勝，兩隊雙雙墊底。網友直接指出兩隊季後賽應該都沒什麼希望了，不如把兩隊球星最大效益化，創造球團、聯盟和球迷三贏的局面。

文章一出網友紛紛敲碗，表示，「如果都還是沒辦法贏的話真的很想看兩隊對戰」、「台籃至尊對決，戰績、明星、話題滿滿XD」、「覺得可以，肯定賺」。