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PLG／林書豪特殊待遇？陳建州：絕不會從華裔轉本土

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪加盟鋼鐵人，身份確定會是「華裔球員」。截圖自Instagram／jlin7
林書豪加盟鋼鐵人，身份確定會是「華裔球員」。截圖自Instagram／jlin7

根據《NOW News》報導，昨（26）日華裔球星林書豪正式宣布加盟P.League+高雄17直播鋼鐵人，對於林書豪出賽身份問題，P.League+執行長陳建州也給出明確回答「無論本季還是下一季，林書豪都確定會是華裔球員身份。」

林書豪的父母皆生於台灣，母親吳信信後移民美國，在就讀大學期間認識林繼明，後在洛杉磯生下林書豪，因此林書豪同時擁有美國及台灣雙重國籍，不過他直到2020年才取得台灣護照。

對於林書豪出賽身份問題陳建州表示：「我們的身份規則認定，很明確就是參照FIBA的規章，他會是華裔。」而林書豪確實符合FIBA華裔球員認定規則中「非持有中華民國護照，16歲後持有中華民國護照且親生父母其中一方亦持有中華民國護照或身分證之球員。」

不過也有人質疑過去錢肯尼曾是華裔球員後轉為本土，有沒有可能林書豪也會有機會轉為本土，陳建州明確直言林書豪身份就是華裔球員，不會透過任何操作成為本土。

P.League+規定，華裔球員每隊註冊登錄以2人為限，或是選擇註冊華裔球員1人、大專外籍生球員1人。目前鋼鐵人已有1名華裔球員楊浩之以及1名大專外籍生球員張傑瑋。

林書豪 陳建州

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