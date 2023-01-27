PLG／找昆凌一起3v3！林書豪到台灣打球天王周杰倫下戰書

昨（26）日華裔球星林書豪正式宣布加盟P.League+高雄17直播鋼鐵人，除了引發球迷熱議外，「天王」周杰倫也在社群軟體上送上祝福，林書豪則幽默回應「跟昆凌一起打3v3」。

林書豪欲加盟台灣職籃傳聞已久，終於在昨日獲得官宣證實，他個人在Instagram貼文寫下「高雄，我來了」，周杰倫在限時動態轉發這則貼文，標註林書豪並放上兩個加油的表情符號。

林書豪轉發了這則限時動態，幽默回應道「我有空就找跟你去公園找些人打2v2哈哈，或加上@hannah_quinlivan（昆凌IG帳號）就可以3v3」。

對此周杰倫回應「你說的喔」配上笑到流淚的表情符號，「天王嫂」昆凌則是回應「我...可能嗎」旁邊還放上一個小朋友嚇到的貼圖。周杰倫過去就著名熱愛籃球，過去常能在新生公園籃球場捕獲「野生周董」，而和林書豪也是多年好友。