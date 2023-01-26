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PLG／照著劇本一步一步加入鋼鐵人 林書豪：高雄我來了

中央社／ 台北26日電
林書豪。 歐新社
林書豪。 歐新社

PLG高雄17直播鋼鐵人今天公布喜訊，宣布台裔NBA球星林書豪加盟，目前人在美國的林書豪，也在社群媒體上曬出身穿7號球衣的合成照，並寫下：「高雄我來了。」加盟的過程也照著預期劇本在走，一步一步達成來台打球的結果。

林書豪將加盟台灣職業籃球聯賽的消息早自去年底瘋傳，不過球團始終沒有證實，這次P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人選擇在大年初五開工日對外宣布，也再次為台灣籃壇投入震撼彈。

台灣職業籃球聯盟2022-23賽季驚喜不斷，「隔壁棚」的台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，先是找來生涯8度入選NBA明星賽的「魔獸」霍華德（DwightHoward），如今PLG也網羅在台擁有高人氣的林書豪，形成兩大球星打對台的局面。

林書豪回台打球的消息，早從去年即已發酵，不過當時他仍效力CBA（中國男子籃球職業聯賽）廣州龍獅，直到去年底，他宣布決定離開CBA，也讓他返台效力一事再次浮上檯面。

由於林書豪的弟弟林書緯，目前效力PLG戰績排名前段班的新北國王，過去林書豪曾說，他很希望能在職業生涯中，有機會與弟弟聯手抗敵，如今兄弟雖未能同隊效力，不過兩人很快就有機會在同個聯盟上演兄弟對決，也算替兩人「合體」之路邁進一大步。

林書豪在社群媒體上除PO出他身穿鋼鐵人球衣的照片，也寫下：「高雄，我來了。」不少球迷紛紛上網留言力挺，就有粉絲寫下：「歡迎來高雄，高雄人挺你到底。」也有球迷寫下：「台灣歡迎你回來打球。」展現對林書豪返台的欣喜與支持。

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