T1聯盟／魔獸缺席！雲豹開練兩洋將告假

桃園永豐雲豹職業籃球隊大年初四收假恢復團隊訓練，但卻不見「魔獸」霍華德（Dwight Howard），球團表示霍華德和「DD」戴維斯（Deyonta Davis）都因出國和球隊告假，月底將返台投入訓練。

雲豹農曆年前吞下10連敗，全員今天就收假，藉由體能訓練師維達斯（Jimmy Vidas）專業帶領下，將身體調整至最佳狀態，力拚下半季止敗打出新氣象。

雲豹首日就進行5對5對抗訓練，找回實戰感覺，總教練「寶寶」劉嘉發說：「看得出大家休假期間都有準備，體能維持相當不錯。」

在上半季雲豹低迷狀態時仍打出鬼神成績的後衛艾夫伯，目前場均28.3分、8.4籃板，兩度交出單場破40分成績單，年假期間他也沒有停下腳步，主動投入重量訓練，並至場館進行投球練習，「我希望能保持專注，在下半季追上與領先球隊的勝場差，贏得越多越好的賽事，我想試著贏下比賽，甚至往季後賽前進。」

控衛蘇翊傑也說，下半季以全力搶勝為目標，目前傷勢已經復原，近期更積極減重，已經瘦了7、8公斤的他說：「我第一場打完之後拉傷，拉傷回來後狀況也不好，剛好有過年期間讓我休息調整，身體已無大礙，下半季每場努力求勝，以贏球為目標。」

2023年T1聯盟明星賽熱烈投票中，雲豹在洋將區派出霍華德、艾夫伯、戴維斯，後場由盧捷閔、蘇翊傑、陳孝榕、鄭瑋代表；前場則是林宜輝、羅振峰，球團也邀請球迷朋友31日投票截止前到明星賽票選網站支持桃園「特有種」。