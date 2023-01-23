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PLG／國王得分箭頭 牧倫斯愛上攝影記錄生活

中央社／ 台北23日電
國王隊洋將牧倫斯喜愛攝影。圖／國王隊提供
國王隊洋將牧倫斯喜愛攝影。圖／國王隊提供

「我希望能更早學習攝影，就能在曾走過的地方，都能留下回憶。」台灣職籃P. LEAGUE+新北國王洋將牧倫斯來台後愛上攝影，希望能透過手裡的相機，向家人分享在台灣的生活。

現年33歲的洋將牧倫斯（Byron Mullens）上季例行賽尾聲加盟新北國王，本季繼續為國王隊效力，且在球季開打的第一個月，就以場均20.6分、13籃板、3助攻，獲選為MVP。

牧倫斯在場上有著多樣化的攻擊手段，可說是國王隊倚賴的得分箭頭，私底下的他熱衷攝影，能動能靜，而這一切都源自於國王隊社群行銷組長余柏翰常在社群分享照片，讓牧倫斯就此踏入攝影領域。

余柏翰透露，上季牧倫斯就曾向他請益，「他說他很有興趣，我說未來有機會可以教你，其實原本也想說，他可能是說說的啦」。

不過，牧倫斯本季回到國王隊，手裡多了一台中階相機，也讓余柏翰大吃一驚，余柏翰說：「牧倫斯就問我，我是拿哪台（相機）型號，他也想添購，然後就買了一整組」。

「照片可能無法真正呈現親眼所見的故事，但我盡可能拍出最好的照片。」牧倫斯將想法付諸於行動，並透過相機認識台灣，其中大自然的景觀，佔據他的相機記憶卡大部分的空間。

他透露，除了喜歡去山上，也喜歡拍攝瀑布的影片和照片，而烏來瀑布、象山和台北市立動物園，都是他曾經造訪的景點。

學習攝影還不到1年，牧倫斯表示，在攝影和剪輯方面，自己還有很多東西要學，而他會與余柏翰相約休假的時候一起外出拍照，並針對照片後製以及色調交換意見。

相機能記錄事物當下的那一刻，這股魅力讓牧倫斯難以抗拒，他說：「我希望在職業生涯中能更早開始接觸攝影，這樣我去過的所有地方都能留下回憶，但我現在開始做了，所以我還是很開心」。

牧倫斯 國王

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