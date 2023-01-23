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T1聯盟／獵鷹德古拉場上巨獸 場外化身型男大主廚

中央社／ 台北23日電
台南台鋼獵鷹洋將德古拉(中最高者)場外是型男主廚。圖／獵鷹提供 曾思儒
台南台鋼獵鷹洋將德古拉(中最高者)場外是型男主廚。圖／獵鷹提供 曾思儒

效力T1聯盟台南台鋼獵鷹洋將德古拉憑藉身材高人一等，在禁區舉起雙手就能攔下對手，在激烈球賽之餘，他選擇栽入廚藝世界，端出拿手菜如義大利麵、披薩，深具濃厚義大利風味。

身高230公分德古拉（Samuel Deguara）為台灣籃壇史上最高大洋將，擁有馬爾他與義大利雙重國籍，有「馬爾他巨獸」 之稱的他，過去2年遊走在台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+、T1聯盟之間，從台北富邦勇士到台灣啤酒英熊，2022-2023年賽季則披上台南台鋼獵鷹戰袍。

德古拉16歲展開職業籃球生涯，在多國國際聯賽都曾留下足跡，在籃球場上他是捍衛球隊禁區的中鋒，而走進宿舍廚房，一雙手在鍋爐前面揮動，這一刻他只為自己下廚，他透露，在赴國外打球後，就養成煮飯的習慣。

德古拉職籃生涯前期在義大利度過，也讓他對義大利的料理情有獨鍾，他細數拿手好菜，包括蒜香番茄肉醬麵、番茄肉醬千層麵、四季披薩，樣樣都不脫離義式色彩。

德古拉新賽季選擇隻身來台打拚，每週約下廚3至4次，在高強度比賽或訓練過後，他也會讓自己輕鬆一下，他表示，會就近找附近的餐廳，邊吃邊看比賽影片。

面對台灣街頭琳琅滿目的美食，德古拉點名蛋餅、火鍋、烤肉是他的最愛，而他的飲食習慣也開始入境隨俗，他透露，除了在台灣用餐時大部分都使用筷子外，「相較在歐洲吃比較多義大利麵，在台灣吃更多的飯，台灣的麵也跟義大利的手工義大利麵不太一樣」。

德古拉對農曆春節並不陌生，他過去曾與前隊友在台灣度過，他說：「吃了很多好吃的食物，在新年會準備的食物，我也吃過年糕，很喜歡。」

除了應景節慶美食，德古拉也曾在過年期間收過紅包，對於他而言，興奮之餘也覺得相當特別，他說：「台灣人很喜歡賺錢後，再分享出去。」

台南台鋼獵鷹 T1聯盟 富邦勇士

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