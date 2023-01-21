T1聯盟／大玩彈珠台、戳戳樂 魔獸霍華德圍爐感受年味

NBA巨星「魔獸」霍華德首度感受農曆年氣氛，球團桃園永豐雲豹職業籃球隊特別在球團舉辦尾牙感恩活動之際，邀請霍華德、艾夫伯、戴維斯和拉佩塔4位洋將，一同體驗台灣傳統彈珠台特製版遊戲及過年必備戳戳樂，讓飄洋過海的洋將們提前感受台灣年節圍爐氛圍。

雲豹球團籌備「有種來圍爐」特別影音企劃，邀請本土球員鄭瑋、陳孝榕搭配4位洋將組隊，PK特製版彈珠台遊戲，洋將們各個直呼有趣且玩得非常投入，甚至進入延長加賽好幾輪才驚險分出勝負。

獲勝隊伍也獲得過年必備「戳戳樂」，並分享出來讓每個人輪流體驗開獎樂趣；霍華德拿到養傷調整中的射手杜譽城球衣鑰匙圈，艾夫伯交給女兒體驗，巧合地收穫坐在一旁的鄭瑋球衣鑰匙圈，超可愛互動融化在場來賓的心。

度過上半球季迎接過年，霍華德除了向球迷拜年外仍心繫戰場，期待下半球季贏得更多賽事，團隊打出更好的表現；曾在中國CBA征戰的艾夫伯則說，知道農曆年是代表團聚與感恩的節慶，家人聚在一起享用美食、度過愉快時光。