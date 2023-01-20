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籃球／林書豪才報婚訊 又宣布家中有了新成員

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪宣布家中新成員。 報系資料照
林書豪宣布家中新成員。 報系資料照

昨日才宣布結婚的林書豪，今日又宣布家中有新成員，這位新成員是一隻名叫「KAI」的貴賓犬，林書豪透露「KAI」還有另外3個名字，King Kai、Kaikai以及Kaiki。

林書豪也訴說與KAI相遇的過程，「得到KAI時，他才兩個月大，來家裡兩天內觀察到他有點呼吸困難，獸醫說他得了犬冠狀病毒，只有60%活下來的機率。在醫院待了一周後，他撐過來了，真的是我們心裡最完美的狗。」

林書豪還PO出一段影片，他解釋道，「這是他從醫院回來之後和我們一起玩的影片。這隻小傻瓜跑著跑著頭直接撞上鏡頭，真的笑死我了！」

林書豪

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