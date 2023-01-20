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T1聯盟／1月MVP與最佳外援出爐 特攻謝亞軒、獵鷹德古拉獲獎

聯合新聞網／ 綜合報導
新北中信特攻隊謝亞軒獲一月MVP。 T1聯盟提供
新北中信特攻隊謝亞軒獲一月MVP。 T1聯盟提供

台灣運彩X T1聯盟2022-23賽季1月份獎項出爐，1月MVP入圍名單新生代球員輩出，包含扛下小安控球位置的曹薰襄、擁有大顆心臟的谷毛唯嘉，以及三分命中數佔前兩名的阿巴西、謝亞軒，最終由特攻當家射手謝亞軒獲選單月MVP，最佳外援獎項部分，則為本季三度入圍的獵鷹洋將德古拉(Samuel Deguara)奪下1月最佳外援殊榮。

新北中信特攻謝亞軒本月出賽三場，繳出場均21分、4.7籃板、3.3助攻、1.7抄截的成績單，三場比賽謝亞軒三分球共投進15顆，命中率高達46.9%，1月14日特攻對獵鷹一戰下半場更挺身而出投進關鍵三分球助隊逆轉戰局，超水準的表現也讓他脫穎而出，生涯首度獲得月MVP肯定。

經過上個賽季的磨練，謝亞軒本季定位明確，出手也更加果斷，為球隊提供穩定的三分砲火，1月的三場比賽中，謝亞軒平均上場時間37分9秒、場均21分均為全隊本土最高，新北中信特攻能在1月持續穩坐戰績龍頭，謝亞軒絕對功不可沒。1月最有價值球員投票中，謝亞軒在媒體與球迷票選皆獲得多數票的肯定，遙遙領先同隊阿巴西，也擊敗同為射手的台灣啤酒英熊李啟瑋、臺南台鋼獵鷹簡偉儒，獲得1月MVP獎項。

至於1月最佳外援獎項，獵鷹的「拉拉山」連線德古拉與布拉(Gursimran Singh Bhullar)稱霸禁區，無論是進攻或防守都讓對手無解，而德古拉1月場均貢獻22.3分、17籃板、1.3助攻的數據，在攻守兩端的穩定性有目共睹，球迷票選雖不敵特攻艾德與海神布銳克曼，但媒體票選部分則取得5張5分的高分票，最終獲得單月最佳外援的殊榮。

身為獵鷹豪華巨人陣中的一員，「馬爾他巨獸」德古拉自賽季前即積極減重增速跟上超鷹速的步調，自開季以來場均出賽30分鐘以上都不是問題，1月15日面對來勢洶洶的台啤英熊，單場豪取22分、22籃板，締造超狂「雙22」，最終也順利收下年前的主場勝利，內斂沉穩的表現獲選1月最佳外援肯定。

台鋼獵鷹隊洋將德古拉獲1月最佳外援。 T1聯盟提供
台鋼獵鷹隊洋將德古拉獲1月最佳外援。 T1聯盟提供

新北 中信 巴西 拉拉山

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