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T1聯盟／霍華德在台灣打球很開心 坦言仍希望重返NBA
前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）本季加盟台灣T1職籃桃園永豐雲豹隊，掀起熱潮。不過霍華德近期作客美國廣播節目《SiriusXM NBA Radio》時也坦言，「希望能延續NBA職業生涯。」
霍華德在廣播節目中表示，「來台灣真的很棒，我在這裡磨練更多技術，在比賽中投入更多活力。」他進一步提到，「若有NBA球隊打電話給我，我願意重返NBA。相信NBA球隊不會對我失望，我會努力，帶著活力及堅韌不拔的精神。」
霍華德本季出賽6場，平均貢獻23.8分、12.8籃板和4.8助攻，不過雲豹目前仍陷入10連敗低潮，以1勝11敗的戰績在T1聯盟墊底。
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