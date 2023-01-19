籃球／疑是林書豪妻子照流出 當時沒人相信

林書豪於今天宣布結婚已兩年消息，引發台灣籃球迷關注，其實早在2021年6月以關注林書豪的臉書社團「為林書豪禱告團隊」，就上傳一張林書豪與哥哥及朋友各一對到夏威夷度假照片，圖片中，搭著林書豪腿的女子，疑以是林書豪妻子，當時臉書社團也發布林書豪結婚消息，但後來才改為「一夥人去夏威夷度假」，但從底下留言來看，當時大多數人都不相信林書豪結婚，但也有人當時就給予恭喜。

據當時網友留言表示，林書豪可能是在2020年9月發布整理髮型照的當時，就是結婚典禮，不過，相關消息均未獲得證實；而當時也有人留言，這是「假消息」，不然媒體早就整天報導了。

當時社團也有說過，林書豪妻子是他在教會的朋友，但訊息已被改掉。