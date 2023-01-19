籃球／林書豪曾被爆兩位緋聞女友 原來他早已婚

林書豪於今天意外公布自己早已結婚兩年的消息，外界也好奇這位女主角到底是誰？不過，林書豪在臉書上並未言明妻子是誰，以及是否為圈內人，同時由於遠距離的婚照也無法判別妻子的長相；然而細數林書豪過去在中國CBA打球期間，有媒體報導有關林書豪的緋聞，對象包括大陸藝人徐冬冬與吳謹言。

林書豪去年底結束與中國CBA聯賽廣州龍獅隊合作關係之後，各界都已猜測下一站就是轉往台灣P聯盟的鋼鐵人隊，時間點可能是在過年以後，林書豪此時宣布婚訊，確實可能與未來要在台灣打球有關，避免私生活被台灣媒體挖掘，反而對形象有損有關。

事實上，早在一年前就有人在林書豪臉書粉絲社團發布林書豪結婚訊息，並解釋對方與林書豪同為教友，不過，消息並未獲得證實，最後也就無疾而終。

然而林書豪在CBA北京首鋼隊打球期間，還是有陸媒不斷挖掘林書豪女友的消息，因此傳出有兩位人徐冬冬與吳謹言與林書豪之間的緋聞，其中徐冬冬部分較早，早在2015年林書豪在做球迷活動時，徐冬冬曾經因為參與，而被傳出兩人緋聞，但之後就沒有傳出兩人的任何互動；然後2021年林書豪參與北京首鋼隊宣傳活動，與吳謹言有過一起參加節目活動，出現不少兩人合照，因此被傳出緋聞，但消息最後也是付諸流水，有網友就笑說，「如果每個拍照的女生都是女友的話，那我就不知道有多少女友了。」

吳謹言。 吳謹言微博